Nothing Phone (1): sconto FOLLE su Amazon, è il mediogamma da comprare OGGI

Clamorosa offerta quella che vi stiamo per segnalare adesso: il meraviglioso Nothing Phone (1), il device nato dall’ex co-founder di OnePlus, Carl Pei, si trova in super sconto su Amazon (nella sua iterazione nera con 12 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna) a soli 449,99€, spese di spedizione incluse. Noi vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione se siete interessati perché è un midrange assurdo, potentissimo, con un design unico e un’interfaccia minimal degna di nota.

Nothing Phone (1): ecco perché dovete averlo

Come non citare la back cover con Glyph, ovvero un sistema con tanti LED pensati per illuminarsi e accendersi in base alle notifiche o alle chiamate in entrata. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il portale del sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero.

Presenti due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito e, come se non bastasse, c’è il reso gratis entro il 31 gennaio 2024. Non lasciatevelo sfuggire, dunque.

Il dispositivo è un telefono di fascia medio-alta potentissimo, dotato di processore Snapdragon 778G di Qualcomm, con modem 5G al seguito e memorie da 12 GB e da 256 GB per lo storage. Il sistema fotografico è composto da due sensori con quello principale da 64 Megapixel con stabilizzazione e il display è un pannello OLED generoso con refresh rate da 120 Hz. Va benissimo per vedere contenuti sul web, per giocare o per navigare online e adesso, con il supporto ad iMessage con un’app dedicata, diventa versatile come mai prima d’ora. A soli 449,99€ è il mediogamma da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.