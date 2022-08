Nothing Phone (1): resistente, ma non provate a piegarlo

Dal video stress di JerryRigEverything, scopriamo che il Nothing Phone (1) è sopravvissuto a tutti i vari test ma si consiglia di non piegarlo. Sembra che sia suscettibile alla pressione.

Dopo il debutto clamoroso del Nothing Phone (1) avvenuto pochissime settimane fa mese scorso, i recensori e i media hanno iniziato a studiarlo in lungo e largo per scoprire pregi e difetti del dispositivo. Abbiamo già visto quanto sia difficile da riparare, secondo quanto si vede da un video di teardown di PBKReview.

Nothing Phone (1): resistenza non al top

Il noto YouTuber JerryRigEverything ha appena pubblicato un nuovo video in cui ha sottoposto a una serie di sfide varie il nuovissimo midrange Phone (1).

Il telefono è sopravvissuto a diversi test con moltissimi graffietti ma ha resistito bene alle cadute. Zack Nelson ha dato il “via” alla serie di test graffiando il gadget. Ha iniziato a mostrare i primi segnali di cedimento al livello di durezza Mohs 6 e al settimo invece, le scanalature sono diventate molto elevate. Cosa significa questo? Semplice: il prodotto non teme l’usura quotidiana. Nella tasca dei pantaloni, nella borsa o nello zaino non si rovinerà. Il merito è del Gorilla Glass 5.

In seconda battuta, lo YouTuber ha cercato di rovinare i lati del telefono con un coltello. Ha visto che il terminale è effettivamente realizzato tutto in alluminio. Inoltre, è resistito alla grande sotto la fiamma dell’accendino.

Dulcis in fundo, è arrivato il “bend test”. In questo caso, il terminale non ha retto e si è piegato solo in parte. Applicando un po’ di pressione sul retro del gadget infatti, è arrivato il “sound of crack”. Bisogna dire che c’è un bel meccanismo che tiene insieme le parti.

Insomma, non male per un midrange appena nato di una startup giovanissima; se ne volete uno, sappiate che su Amazon lo trovate a 499,00€.

