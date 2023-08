Nothing Phone (1): pronti ad aggiornare? Sta arrivando la Nothing OS 2.0

Nothing Phone (1) sta per ricevere il famigerato aggiornamento alla skin NothingOS 2.0 nel corso dei prossimi giorni; se avete il primo device di Carl Pei, siate pronti. Il debutto di questo software è alle porte.

Andiamo con ordine: la nuova startup di Pei, Nothing, ha da poco annunciato al mondo il suo secondo smartphone. A differenza del primo modello, questo è un flagship killer dotato di processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e ha un prezzo concorrenziale. È arrivato con tante novità, una fra tutte, la skin NothingOS 2.0 che, finalmente, sta approdando anche sul Phone (1). La compagnia lo aveva promesso da tempo che questo firmware sarebbe arrivato entro la fine del mese.

Finalmente l’account ufficiale di Nothing su X/Twitter ha appena condiviso un post per ricordare che NothingOS 2.0 sarà distribuito sui Phone (1) nei giorni a venire; non c’è ancora una data precisa per il debutto di questa skin quindi aspettiamoci di vederlo a scaglioni a breve.

The wait is almost over. We've been cooking up Nothing OS 2.0 for Phone (1), and as promised it'll be out next week. https://t.co/7UOnkTaYMP — Nothing (@nothing) August 22, 2023

Non ci sono dettagli sul firmware in questione ma sappiamo che NothingOS 2.0 si basa su Android 13; ci sono moltissime novità degne di nota. Partiamo dalle icone monocromatiche delle applicazioni, i widget di nuova generazione, nuove personalizzazioni alla Lock screen e c’è perfino la possibilità di bloccare alcune singole app. Non di meno, si può clonare il supporto delle app stesse. Infine, la compagnia ha promesso di offrire una UI minimal e pulita senza bloatware.

L’aggiornamento rispetta la promessa di Nothing fatta un anno fa; Pei ha dichiarato che intende fornire tre anni di aggiornamenti Android e quattro di patch di sicurezza; in poche parole, Phone (1), un ottimo smartphone di fascia media che oggi pagherete solo 369,99€ su Amazon, riceverà anche Android 14 e Android 15 e patch fino al 2025. È un ottimo device che verrà supportato a lungo; fateci un pensierino se siete alla ricerca di un nuovo device che non costi troppo ma che è potentissimo.

