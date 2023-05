Nothing Phone (1): prezzo BASSISSIMO per poche ore, corri a prenderlo (-24%)

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media Android, dotato di tecnologie all’avanguardia, di specifiche tecniche premium, con un design unico nel suo genere e un rapporto qualità-prezzo ineccepibile, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Si chiama Nothing Phone (1) ed è realizzato dall’ex CEO e co-founder di OnePlus, Carl Pei. Il prezzo di listino di questo dispositivo premium sarebbe di 499,00€ ma grazie agli sconti folli presenti su Amazon può essere vostro con soli 379,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è elevatissimo, pari al 24% sul valore originale. Avrete accesso anche ad una moltitudine di vantaggi con il noto portale di e-commerce americano; scopriamoli insieme.

Nothing Phone (1): a questo prezzo è un super best buy

Il prezzo del Nothing Phone (1) è davvero contenuto: grazie ad Amazon infatti, sarà vostro con una serie di vantaggi incredibili; fra tutti, dobbiamo ricordare che il dispositivo gode della consegna celere e immediata con il servizio di Amazon Prime. In pochissimi giorni lo smartphone sarà a casa vostra o presso il vostro domicilio e volendo, avrete anche accesso alla possibilità di ritiro del prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, anche a tasso zero. Dulcis in fundo, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Tutto questo a soli 379,90€.

Il Nothin Phone (1) è un mediogamma premium, con un design all’avanguardia e una back cover avente l’interfaccia Glyph composta da tantissimi LED che si attiva con le notifiche, con le sveglie e molto altro ancora. Fate presto se siete interessati perché a 379,99€ è un vero best buy.

