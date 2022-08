Nothing Phone (1) Lite: è davvero in fase di sviluppo?

Da tempo si parla del debutto imminente del nuovo Nothing Phone (1) Lite; lo smartphone in questione dovrebbe arrivare sul mercato non prima di qualche mese. Tuttavia, Carl Pei, il fondatore del brand, ha appena smentito le indiscrezioni su questo terminale. Ha appena detto che non c’è alcuna variante Lite in cantiere. Un vero peccato, ma d’altronde i rumors non erano affatto positivi; si affermava che sarebbe stato un gadget privo dell’interfaccia Glifo e della ricarica wireless.

Nothing Phone (1) Lite non si farà, almeno non per ora

A ribadire il punto fermo ci ha pensaro il fondatore del marchio, Carl Pei che ha commentato negativamente le affermazioni su questo fantomatico Nothing Phone (1) Lite. Ha ricondiviso un tweet di Android Police scrivendo: “fake news”.

Attenzione però: il CEO del marchio è famoso per lavorare bene a livello marketing. Non ha espressamente detto che non ci sarebbe stato un modello Lite. Magari la sua affermazione faveva riferimento all’assenza della ricarica wireless o dell’interfaccia glifo con i LED sul posteriore del device Lite, insomma. Tutto è da capire.

Sicuramente al momento la compagnia non naviga in buone acque. Sta affrontando diverse critiche e lamentele dovute ai problemi strutturali del suo primo smartphone. Schermata verde, LED bruciati, costruzione superficiale e molto altro ancora. Inoltre si dice che non sia poi così impermeabile come la compagnia pubblicizza.

Se lo volete comprare sappiate che si trova su Amazon a soli 499,00€; non è male, è un semplice midrange che punta tutto sull’estetica e bisogna dire che su questo versante non ha eguali. Ha ripreso il concept di iPhone 12 e lo ha migliorato inserendo i LED e una back cover trasparente. Non di meno, ci sono le spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo e tantissimi altri vantaggi interessanti. Questo smartphone è davvero bello, ma sappiate che ci sono dei difetti di gioventù. Il brand è nato da poco, è anche normale, per certi versi. L’assistenza Amazon però, è impeccabile.