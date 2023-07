Nothing Phone (1) in offerta al MINIMO STORICO: il prezzo casa a 329€

Il Nothing Phone (1) diventa sempre di più un punto di riferimento della fascia media e non solo per il suo stile. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 329 euro, beneficiando di un ulteriore ribasso di 50 euro rispetto al prezzo precedente il Prime Day.Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone. Per accedere all’offerta e acquistare lo smartphone di Nothing è possibile seguire il link qui di sotto.

Nothing Phone (1) in offerta al prezzo minimo storico su Amazon per il Prime Day

Il Nothing Phone (1) è dotato di una scheda tecnica davvero ottima, soprattutto in rapporto al nuovo prezzo ottenibile con l’offerta in corso. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il tratto distintivo dello smartphone è rappresentato, naturalmente, dalla cover posteriore arricchita dai LED.

Il successo del Nothing Phone (1) non è legato solo all’estetica. Lo smartphone è veloce, ben ottimizzato e ora viene proposto sul mercato con un rapporto qualità prezzo davvero molto conveniente. Per chi è alla ricerca di un mid-range, infatti, questo smartphone può rappresentare la scelta ideale. Lato software, c’è Android 13 con Nothing OS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Nothing Phone (1) al prezzo scontato di 329 euro. L’offerta riguarda la versione con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

