Nothing Phone (1): il mediogamma più esclusivo che ci sia, OGGI a meno di 380€

Se stai cercando un dispositivo che unisca minimalismo, innovazione e prezzo conveniente, il Nothing Phone (1) è il device che farà sicuramente al caso tuo. Grazie agli sconti folli di Amazon, potrai acquistarlo a soli 379,99€, con uno sconto del 24% sul prezzo di listino. La consegna sarà celere e immediata, riceverai il prodotto presso il tuo domicilio o un luogo da te designato entro pochissimi giorni. Volendo, potrai anche scegliere di fartelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Nothing Phone (1): il midrange più potente che ci sia

Il Nothing Phone (1) è stato creato con un’approccio minimalista; è un telefono che ti offre un design pulito ed essenziale. Con una scocca trasparente che lascia intravedere la tecnologia all’interno, questo smartphone si distingue per la sua estetica unica ed elegante. Come non citare la meravigliosa ed esclusiva interfaccia Glyph, iconica e al tempo stesso, lussuosa e particolare. I LED si illuminano a suon di musica, con le notifiche in entrata, con le chiamate e molto altro ancora.

Non lasciarti ingannare dal design minimalista, perché il device è dotato delle più recenti innovazioni tecnologiche. Con un processore Snapdragon 778G+ di Qualcomm, potrai gestire agevolmente le tue attività quotidiane, dal multitasking all’utilizzo di app e giochi esigenti senza il minimo problema.

Nonostante il suo design minimalista, il Nothing Phone (1) non lesina sulla qualità delle lenti. Con una fotocamera posteriore di alta qualità, sarai in grado di girare video in 4K e di scattare fotografie stupende anche al buio. Se ami la street photography poi, questo gadget sarà il tuo alleato più prezioso.

Ottima la qualità dello schermo: ci troviamo di fronte ad un pannello OLED da 6,55 pollici con cornici sottili con refresh rate di 120 Hz e risoluzione FullHD+. Concludiamo segnalando la presenza di una batteria generosa che si ricarica rapidamente e che assicura oltre un giorno di autonomia con una singola carica. Su Amazon puoi acquistare Nothing Phone (1) a soli 379,99€, con uno sconto del 24% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.