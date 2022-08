Nothing Phone (1) è stato "limitato" dall'azienda, ma per quale motivo?

Secondo quanto si apprende, sembra che il Nothing Phone (1) non possa raggiungere la tanto agognata luminosità di picco di ben 1200 nits pubblicizzata dall’azienda in fase di lancio. Ora la compagnia però si è espressa in merito e ha spiegato il perché di questa carenza.

Sappiamo tutti che Nothing Phone (1) ha ricevuto una campagna marketing strepitosa: per essere il primo device di una startup nata da poco, questo smartphone è stato acclamato dalla critica e atteso come una reliquia. Dopo il debutto, in molti hanno potuto apprezzare l’iconico design della back cover ma anche i numerosi primi difetti di gioventù del dispositivo stesso. Oggi però, sta circolando una nuova notizia relativa al display del telefono.

Nothing Phone (1): qual è il problema?

Il device presenta uno schermo FHD+OLED da 6,55 pollici in grado di raggiungere la luminosità di picco di 1200 nits. Adesso scopriamo, grazie agli esperti di ComputerBase, che il display è stato limitato a soli 700 nits. Gli esperti del sito hanno cercato di raggiungere il valore pubblicizzato dalla compagnia, ma non sono riusciti a raggiungere il risultato sperato. Tra l’altro, anche GSMArena e Heise hanno confermato questo dato limitato.

Il portale di ComputerBase ha contattato Nothing su questo problema e la compagnia si è espressa così: “i valori di picco sono di circa 700 nits per la luminosità. Nulla lo modificherà in futuro“. La compagnia, per evitare ulteriori figuracce, ha anche cambiato il parametro sul sito ufficiale.

Anche XDA Developers ha ricevuto una risposta in merito dalla società di Carl Pei che ha così detto:

“L’hardware è in grado di raggiungere fino a 1.200 nits di luminosità di picco, ma questo è attualmente limitato dal software a 700 nits. Questa decisione è stata presa per garantire un’esperienza utente equilibrata per quanto riguarda il consumo di calore e batteria. Non vediamo l’ora di sentire i nostri utenti in merito e controlleremo da vicino il feedback per capire se questo dovrebbe essere affrontato in futuri aggiornamenti software”.

Non sappiamo se l’azienda aumenterà davvero la luminosità; speriamo bene. Ad ogni modo, Nothing Phone (1) è un telefono interessante che potete portare a casa a soli 499,00€ da Amazon.

