Nothing Phone (1) è in offerta su Amazon: sconti per tutte le varianti

Il Nothing Phone (1) è protagonista di una nuova offerta Amazon che taglia il prezzo per tutta la gamma dello smartphone. Attualmente, infatti, è possibile acquistare la versione 8/128 GB dello smartphone al prezzo scontato di 369 euro mentre la versione 8/256 GB è disponibile al prezzo di 429 euro. Per la versione top di gamma, la 12/256 GB, è disponibile uno sconto a 449 euro. Per accedere all’offerta, scegliendo la versione preferita del Nothing Phone (1) da comprare, è possibile seguire il link qui di sotto.

Nothing Phone (1) in offerta su Amazon: tutta la gamma è a prezzo scontato

Il Nothing Phone (1) è protagonista di un’ottima offerta su Amazon, confermandosi un importante punto di riferimento per la fascia media. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,55 pollici a cui si affianca il SoC Qualcomm Snapdragon 778G, garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo.

Lo smartphone di Nothing presenta anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, e il sistema operativo Android 13 che viene personalizzato da Nothing OS. La scocca è disponibile in due colorazioni, bianco o nero. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di un sensore di impronte sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (1) a prezzo scontato. La promozione si estende a tutta la gamma con i seguenti prezzi:

a 369 euro per la versione 8/128 GB

per la versione a 429 euro per la versione 8/256 GB

per la versione a 449 euro per la versione 12/256 GB

Per accedere all’offerta, scegliendo la versione da comprare, è possibile fare riferimento al link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.