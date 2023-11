Nothing Phone (1) con doppia SIM e 256GB a 180€ in MENO

Fai in fretta perché questa occasione è più unica che rara. In questo momento puoi avere uno dei migliori smartphone a un prezzo mai visto. Dunque fiondati su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (1) a soli 349 euro, invece che 529 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura ma solo uno sconto gigante del 34% che ti permette di risparmiare ben 180 euro. Tieni presente che questo è il minimo storico per cui andrà a ruba. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Nothing Phone (1) al prezzo più basso su Amazon

Non ci sono dubbi a questo prezzo è da prendere al volo. Andiamo comunque a esaminare le sue belle caratteristiche:

Design: il suo design innovativo, unico, lo rendono ilo smartphone diverso. Se non vuoi essere come gli altri questo è sicuramente il modello che fa per te. Ha dei bellissimi pattern che s’illuminano quando sei in chiamata o quando ti arrivano delle notifiche. Una bellezza.

Schermo: il bellissimo display OLED da 6,55 pollici HDR10+ con refresh rate a 120 Hz ti permette di guardare video e giocare vivendo esperienze molto realistiche.

il bellissimo HDR10+ con refresh rate a ti permette di guardare video e giocare vivendo esperienze molto realistiche. Prestazioni: monta il potente Snapdragon 778G+ con 8 GB di RAM e, in questa versione, avrai 256 GB di memoria interna per archiviare e installare tutto quello che vuoi senza sacrifici. Ha una bellissima doppia fotocamera da 50 MP e una super batteria che si ricarica completamele in circa 1 ora.

Cosa stai aspettando? Non continuare a leggere ma vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Nothing Phone (1) a soli 349 euro, invece che 529 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.