Nothing Phone (1): con un costo così basso (meno di 380€) è un SUPER BEST BUY

Sei alla ricerca di uno smartphone innovativo che si distingua dalla massa? Qui il Nothing Phone (1) è ciò che fa al caso tuo. È un midrange eccezionale dotato di un design all’avanguardia con interfaccia Glyph, una chimera nel settore. Ha anche un comparto hardware all’avanguardia. Su Amazon lo trovi a soli 379,99€ invece di 499,00€, con le spese di spedizione incluse.

Nothing Phone (1): midrange premium dal costo super

Il Nothing Phone (1) si distingue per il suo design sorprendente e minimalista. Con un corpo trasparente che permette di vedere i componenti interni, questo smartphone è un vero e proprio oggetto d’arte. Inoltre, il design senza fronzoli offre un aspetto elegante e distintivo che si farà notare ovunque tu vada. La back cover con interfaccia Glyph composta da tantissimi LED è più unica che rara.

Vanta un display di alta qualità da 6,55″ OLED on refresh rate di 120 Hz che offre una resa visiva eccezionale. Con una risoluzione nitida e colori vividi, potrai goderti video, immagini e giochi con una qualità visiva sorprendente. L’ampio schermo ti offre un’esperienza immersiva che cattura l’attenzione. È dotato di un processore performante Snapdragon 778G di Qualcomm e di una memoria RAM generosa da 8 GB, il Phone (1) offre prestazioni fluide e veloci. Potrai eseguire applicazioni, giochi e attività multitasking senza intoppi. Non è un gaming phone ma è comunque perfetto per i giochi da mobile.

Se sei un appassionato di fotografia, il Nothing Phone (1) non ti deluderà. Presenta un sistema ottico di alta qualità che ti consente di catturare foto nitide e dettagliate. Potrai immortalare i tuoi momenti speciali con precisione e condividere scatti straordinari sui social media. Offre un’esperienza Android pura, senza aggiunte o applicazioni preinstallate superflue. Sarai il primo a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e le nuove funzionalità direttamente da Google. Potrai godere di un’interfaccia pulita, intuitiva e personalizzabile che ti permette di sfruttare al massimo le potenzialità del sistema operativo Android. Non lasciarti sfuggire questa occasione e ordina il tuo Nothing Phone (1) su Amazon al prezzo speciale di 379,99€ al posto di 499,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.