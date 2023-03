Nothing Phone (1) con lo sconto FOLLE del 23% su Amazon

Se state cercando uno smartphone di fascia bello, potente, e unico nel suo genere, oggi vogliamo segnalarvi il Nothing Phone (1). Il meraviglioso dispositivo di Carl Pei si porta a casa con soli 444,99€ al posto di 499,099€. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è eccezionale, pari al 23% sul valore di listino. Inutile dirvi che ci sono tantissimi vantaggi esclusivi se lo acquisterete da Amazon, vero?

Nothing Phone (1): impossibile non comprarlo a questo prezzo

Lo smartphone di Carl Pei oggi è in super sconto su Amazon. Sappiate che viene venduto da un rivenditore terzo ma viene spedito gratuitamente dal sito di e-commerce americano. Si avrà diritto alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; altresì, ci si potrà far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Come non citare poi la possibilità di effettuare il reso o di dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (anche a tasso zero). Si potrà avere diritto poi a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica gratuita, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Lo schermo di questo mediogamma è un pannello incredibile da 6,55 pollici OLED con risoluzione 2400 x 1080 pixel. Anche il refresh rate è elevato, così avrete contenuti sempre fluidi in ogni contesto. Arriviamo a parlare della fotocamera: qui troviamo un comparto ottico eccezionale, con due sensori da 50 megapixel ciascuno (wide e ultrawide) che girano video in 4K e scattano foto assurde anche al buio.

Potentissimo il processore di fascia media, lo Snapdragon 778G di Qualcomm che opera a 2,5 GHz: le app si apriranno in un istante, senza lag o rallentamenti di alcuni tipo. Infine, c’è la batteria da 4500 mAh che assicura un’autonomia di oltre un giorno intero. La killer feature però è l’interfaccia Glyph sulla back cover Coin tanti LED che si illuminano in base al contesto. Nothing Phone (1) costa solo 444,99€ oggi su Amazon. Non lasciatevelo sfuggire.

