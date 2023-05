Nothing Phone (1) al prezzo più basso di sempre su Amazon: è BEST BUY (-120€)

Il Nothing Phone (1) è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente di acquistare lo smartphone con ben 120 euro di sconto. Lo smartphone, vero e proprio punto di riferimento della fascia media, è ora disponibile al prezzo scontato di 379 euro invece di 499 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da notare, invece, che la variante 8+256 GB è disponibile a 429 euro mentre la 12+256 GB costa 477 euro. Per accedere alle offerte è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Nothing Phone (1) al prezzo minimo storico su Amazon con questa nuova offerta

Il Nothing Phone (1) è uno degli smartphone più interessanti della fascia media, non solo per il suo già iconico design. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,55 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ che viene supportato da varie combinazioni di RAM e storage e da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 33 W e ricarica wireless da 15 W.

Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore con due sensori da 50 Megapixel (uno è ultra-grandangolare). C’è un sensore di impronte digitali sotto al display oltre al supporto Dual SIM, la certificazione IP53 e il chip NFC. Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Nothing Phone (1) al prezzo scontato di 379 euro invece di 499 euro per la variante 8+128 GB. In offerta ci sono anche le versioni 8+256 GB, al prezzo di 429 euro, e 12+256 GB, proposta a 477 euro. Tutti i modelli sono acquistabili tramite il link qui di sotto.

