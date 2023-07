Nothing Phone (1) al prezzo più basso di sempre su Amazon (12+256 GB)

Il Nothing Phone (1) continua a calare di prezzo, raggiungendo il nuovo minimo storico su Amazon per la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage ovvero la versione con la dotazione di memoria maggiore dello smartphone di Nothing. Il modello è ora disponibile al prezzo scontato di 449 euro, con un ribasso di quasi 100 euro rispetto al prezzo precedente. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Nothing Phone (1): nuovo minimo storico per la versione 12+256 GB

Oltre ad un design iconico, il Nothing Phone (1) può contare anche su di una scheda tecnica completa, con specifiche in grado di garantire ottime prestazioni generali. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 778G, garanzia di prestazioni ottime e tanta efficienza.

C’è poi un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone presenta una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, ed il sistema operativo Android 13, personalizzato dalla UI realizzata direttamente da Nothing.

Il Nothing Phone (1) 12+256 GB è uno smartphone completo e ricco di funzionalità, ideale per chi cerca la giusta sintesi tra design ricercato e prestazioni ottimali. L’offerta disponibile in questo momento rappresenta l’occasione giusta per un acquisto davvero conveniente.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Nothing Phone (1) al prezzo scontato di 449 euro. L’offerta è riservata alla variante top dello smartphone, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per accedere a questa promozione è possibile seguire il link di seguito. Lo sconto sarà valido solo per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.