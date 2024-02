Nothing Phone (1): a soli 376€ è il midrange più esclusivo

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota; l’ottimo midrange Nothing Phone (1), nella sua iterazione nera con 8 GB di RAM e ben 256 GB di spazio interno, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 376,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Si tratta del primo device della compagnia startup di Carl Pei, l’ex co-founder di OnePlus. Dispone della famigerata interfaccia Glyph e presenta un sistema fotografico composto da due ottiche di punta, la cui principale ha una risoluzione di 50 megapixel. Il sistema operativo invece, è NothingOS basato su Android e troviamo un processore Qualcomm di fascia media. Come non citare lo schermo OLED da ben 6,55 pollici ricco di tecnologia. Ha il supporto al Dual SIM e molte altre features. Scopriamolo insieme.

Nothing Phone (1): ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Nothing dispone dell’interfaccia Glyph, che dona agli utenti un nuovo modo di comunicare e che sfrutta i pattern luminosi che indicano le notifiche in entrata. Si può interagire con le operazioni quotidiane con una spensieratezza incredibile. C’è un vetro Gorilla da entrambi i lati e sotto vi è un sistema di vibrazione avanzato che rende la risposta al tocco super realistica. Le cornici poi, sono super simmetriche e c’è il telaio in alluminio che dona eleganza, leggerezza e un’ottima durata.

Il comparto fotografico è composto da due sensori e quello principale è da 50 megapixel con apertura ƒ/1.8. Riesce a gestire scatti sempre nitidi sfruttando la doppia stabilizzazione dell’immagine e vi è un’ultrawide con campo visivo di 114°. Gira video in 4K a 60 fps e c’è anche la modalità Live HDR. Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 778G con modem 5G, 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna. Lo schermo invece, è un pannello OLED da 6,55 pollici con supporto all’HDR e al refresh rate da 120 Hz. Nothing Phone (1) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 376,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

