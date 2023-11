Nothing Phone (1): a soli 325€ è da acquistare IMMEDIATAMENTE

Il meraviglioso Nothing Phone (1), il primo dispositivo dell’ex co-founder di OnePlus, Carl Pei, si trova oggi in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 325,00€, spese di spedizione incluse. Si tratta di un device veramente unico nel suo genere, dotato di una back cover composta da tantissimi LED che si illuminano in base alle notifiche che riceverete, alle telefonate e non solo. Noi vi invitiamo ad approfittarne perché si tratta di un gadget spaziale, specialissimo sotto tutti i punti di vista. Non pensateci troppo perché è una promozione veramente limitata e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Non di meno, sappiate che con il noto portale di e-commerce americano potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero. Non pensateci troppo e fate vostro questo gioiello; avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito.

Nothing Phone (1): a questo prezzo è incredibile

Questo Nothing Phone (1) è u device eccellente sotto tutti i punti di vista: dispone di un processore Qualcomm Snapdragon di fascia media, con tanto di modem 5G incluso. Vanta 8 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e ben 128 GB di memoria interna con storage UFS. Lo schermo è un pannello OLED con refresh rate da 120 Hz da 6,55″ con cornici sottili e con una selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni; c’è anche il supporto all’HDR10+ per una visione dei contenuti multimediali on demand.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 325,00€, spese di spedizione incluse. Siate veloci perché la promozione potrebbe finire da un momento all’altro. Il modello in sconto è in colorazione nera e ha ben 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.