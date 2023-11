Nothing Phone (1): a questo prezzo non puoi ignorarlo (solo 339€)

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo adesso: il meraviglioso midrange premium di Carl Pei, il Nothing Phone (1), nella sua iterazione “nera” con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria al seguito, costa solo 339,08€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che a questa cifra il device è un vero best buy senza paragoni, anche perché vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Siate veloci se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promo potrebbe finire a breve. Non lasciatevelo sfuggire, dunque.

Nothing Phone (1): il midrange da comprare oggi

Con Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; partiamo dal primo, ovvero dalla spedizione. Qui è totalmente gratuita e riceverete il device a casa vostra entro 24 o 48 ore senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo aggiuntivo. C’è poi la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito. Come non citare il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Nothing Phone (1) ha ben 8 GB di RAM, dispone di un processore Snapdragon 778G di Qualcomm, di un modem 5G e di ben 256 GB di storage al seguito. C’è uno schermo OLED da 6,55″ HDR10+ da 120 Hz e troviamo il sistema operativo NothingOS basato su Android. La killer feature del device è la “Glyph Interface”, ovvero un sistema di LED posti sulla back cover che permette un nuovo modo di comunicare con pattern luminosi che segnalano chi sta chiamando. Non di meno, ci ricordano le notifiche delle app, lo stato di carica del telefono e molto altro ancora. Il vetro è protetto dal Gorilla Glass e posteriormente abbiamo due sensori avanzati; quello principale è da 50 Megapixel con apertura ƒ/1.8 per scatti e video senza nitidi, stabilizzati e privi di rumore. Questo device pazzesco oggi costa solo 339,08€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

