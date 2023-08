Nothing Phone (1) a meno di 370€: il best buy del giorno

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android dalle elevate prestazioni ma dal prezzo low-cost, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze (e per le vostre tasche). Si chiama Nothing Phone (1) ed è il primo dispositivo della nuova startup di Carl per, l’ex co-founder di OnePlus. Il dispositivo è unico nel suo genere perché presenta una back cover con tanti LED che si illuminano con le notifiche, quando squilla il telefono, quando arriva un messaggio, ma non solo. Oltre ad un forte componente estetico, il device dispone di una scheda tecnica da midrange premium con un display OLED, un processore top e un sistema fotografico all’avanguardia. Grazie agli sconti di Amazon questo gioiello potrà essere vostro con soli 369,99€, spese di spedizione incluse. Noi vi invitiamo ad effettuare subito l’acquisto prima che terminino le scorte disponibili.

Nothing Phone (1): il top per chi vuole un device alla moda

Questo smartphone, unico nel suo genere, dispone di uno schermo OLED da 6,5 pollici FullHD+ con refresh rate di 120 Hz, vanta un processore Snapdragon 778G di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da ben 128 GB di storage interno. Il sistema fotografico è composto da due sensori all’avanguardia con quello principale da 50 Megapixel con OIS al seguito. La batteria dura tantissimo e il device si ricarica in un lampo grazie alla fast charge via cavo. Volendo, c’è anche la wireless charging.

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Ci sono le spese di spedizione incluse nel prezzo e la consegna sarà celere e immediata. Non dimenticate che si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 369,99€ questo smartphone è da acquistare immediatamente.

