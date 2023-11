Nothing Phone (1): a 380€ è il miglior MIDRANGE da comprare oggi

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media che si è distinto all’interno del panorama tech mobile grazie alle sue specifiche tecniche e al suo design iconico. Si chiama Nothing Phone (1) ed è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 380,31€ con un risparmio medio sul costo di listino pari al 28%. Non lasciatevelo sfuggire, dunque: a questa cifra è imperdibile, anche perché si tratta del modello con 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, supporto al Dual SIM e in colorazione nera.

Nothing Phone (1) su Amazon: il mediogamma perfetto

Una delle sue caratteristiche più rilevanti è sicuramente l’interfaccia Glyph presente sulla back cover; si tratta di un sistema di miniLED insiti nella scocca che si illuminano a seconda della notifica che ricevete. È un elemento unico nel mondo degli smartphone. Per chi non conoscesse la società, sappiate che Nothing è la nuova startup fondata da Carl Pei, ex co-founder di OnePlus. Il telefono sotto la scocca possiede un processore Qualcomm Snapdragon 778G con modem 5G che garantisce prestazioni al top in ogni contesto; va benissimo per il gaming ma anche per i social. C’è poi un sistema fotografico composto da una main camera da 50 megapixel che scatta foto assurde al buio, realizza video ottimi anche al buio e permette di fare immagini creative con l’ultrawide avente un campo visivo di 114°. Può girare clip in 4K dalla qualità cinematografica.

Menzione speciale per il display che è un pannello OLED da 6,55″ con risoluzione FullHD+, supporto all’HDR10+ e al refresh rate da 120 Hz. I colori saranno sempre vibranti, i dettagli nitidi e il tutto si muoverà in maniera super fluida, merito anche della skin NothingOS basata su Android 13.

Lo smartphone di Nothing viene venduto e spedito a soli 380,31€ su Amazon in super sconto grazie alle offerte del giorno. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e avrete diritto al reso gratis entro il 31 gennaio 2024.

