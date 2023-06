Nothing: non solo smartphone e auricolari, in arrivo il primo smartwatch

In queste ore si sente parlare del primo smartwatch del nuovo marchio di Carl Pei, l’ex co-founder di OnePlus, Nothing. Di fatto, un orologio in cantiere potrebbe essere in cantiere con la compagnia dell’eclettico CEO. Ma cosa sappiamo ad oggi? Vi invitiamo a mantenere la calma perché per il momento sono solo rumor e leaks quindi vi consigliamo di prendere il tutto con “un pizzico di sale“. Restate connessi con noi per le ultime info in merito.

Lo smartwatch di Nothing potrebbe essere veramente in sviluppo, secondo quanto leggiamo da un post condiviso in rete da un insider; il device è stato avvistato presso il portale indiano BIS. Il debutto di questo gadget è al momento sconosciuto, anche perché il prossimo 11 luglio conosceremo lo smartphone di nuova generazione, il Phone (2). Potremmo assistere al debutto anche di un inedito paio di auricolari TWS ma non c’è nulla di certo in merito. Piccola precisazione: l’insider che ha condiviso il tutto è il solito Mukul Sharma.

Nothing smartwatch: cosa sappiamo ad oggi?

Il tipster ha individuato un nuovo gadget di Nothing avente il numero di modello D395 sul portale indiano per la certificazione BIS (Bureau of India Standards). Sembra essere uno smartwatch ma potrebbe anche essere un bracciale smart. Curiosamente è stato avvistato con il brand “CMF” che sappiamo essere una realtà fittizia di Nothing per tenere nascosti i suoi gadget prima del lancio.

While the #NothingPhone2 is right around the corner, if you remember, I spotted this trademark, dubbed CMF By Nothing a couple of months ago. Well, turns out it's a smartwatch.

Oltre alla presenza del wearable sul sito del BIS, non abbiamo altri dettagli in merito. Ci possiamo aspettare che il debutto di un gadget simile sia alle porte, ma nulla è certo. In passato Carl Pei ha definito gli smartwatch come dei gadget “inutili”; avrà cambiato idea?

