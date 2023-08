Nothing Ear Stick: sconto FOLLE del 35% su Amazon

Oggi ti parleremo di un paio di auricolari TWS veramente incredibili. Si chiamano Nothing Ear Stick e sono il frutto della compagnia nata dall’ex vice presidente di OnePlus, Carl Pei.

Nothing si è posta l’obiettivo di ridefinire l’estetica e le prestazioni degli accessori audio. Nello specifico, il prodotto da noi menzionato oggi è in super sconto su Amazon al prezzo consigliato di soli 76,93€ al posto di 119,00€, spese di spedizione incluse.

Nothing Ear Stick: ecco perché comprarli

La prima cosa che colpisce degli auricolari Nothing Ear Stick è il loro design unico. Gli auricolari presentano uno stelo trasparente, che mette in mostra i componenti interni, creando un effetto visivo sorprendente. Questo design distintivo non solo conferisce al gadget un aspetto futuristico, ma rappresenta anche l’impegno della startup di Pei per l’innovazione dal punto di vista estetico.

Con la modalità “trasparenza attiva, vengono utilizzati i microfoni esterni per catturare i suoni ambientali e trasmetterli all’utente attraverso le gemme. Inoltre, gli auricolari offrono anche una buona riduzione del rumore, migliorando l’esperienza di ascolto in ambienti rumorosi.

La qualità audio è al centro dell’esperienza con questo prodotto. Con driver da 11,6 mm, gli Ear Stick offrono un suono nitido e bilanciato con bassi profondi e dettagli precisi nelle frequenze più alte. Infine, possono essere controllati con tocchi e gesti intuitivi, consentendo di regolare il volume, cambiare brano e rispondere alle chiamate senza dover estrarre lo smartphone. Inoltre, l’app dedicata Nothing Companion offre opzioni di personalizzazione, come l’equalizzatore per regolare il suono in base alle tue preferenze.

Consentono di avere un’ottima durata della batteria, con fino a 5,7 ore di riproduzione continua e fino a 34 ore con il case di ricarica. La ricarica avviene tramite USB-C o wireless, fornendo opzioni comode per assicurarti che la musica non si fermi mai. Su Amazon li pagherai solo 76,93€ al posto di 119,00€, spese di spedizione incluse.

