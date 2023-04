Nothing Ear Stick: originali, potenti e in super sconto

Le cuffie wireless Nothing Ear Stick sono finalmente in offerta con uno sconto folle del 42% su Amazon. Questi auricolari sono stati progettati per offrire il massimo comfort e una qualità audio eccezionale, ma soprattutto si distinguono per il loro design fuori dalle righe. Approfitta subito di questa occasione per acquistare delle cuffie TWS davvero originali e potenti, ad un prezzo ridicolo di soli 68,66 euro.

Nothing Ear Stick: da tempo le persone le cercavano in offerta

Le cuffie Nothing Ear Stick sono leggere come una piuma, con un peso di soli 4,4 g. Inoltre, la forma ergonomica delle cuffie le rende comode da indossare per lunghe sessioni di ascolto, adatte per ogni tipo di orecchio. Il suono vivido di queste cuffie è garantito da uno dei driver più sensibili disponibili su un auricolare wireless, con una dimensione di soli 12,6 mm. Inoltre, il software intelligente delle cuffie rileva una perdita di bassi quando si indossano gli auricolari e imposta l’equalizzatore al livello ottimale, garantendo un suono di alta qualità.

La tecnologia Clear Voice delle cuffie Nothing Ear Stick offre una buona qualità delle chiamate anche in condizioni di vento e in mezzo alla folla, garantendo un audio autentico e di alta qualità. Queste cuffie offrono anche una massima stabilità durante i giochi su telefono, grazie alla modalità a bassa latenza, che si attiva automaticamente.

Le prestazioni delle Nothing Ear Stick sono impressionanti, con una durata della batteria fino a 7 ore di riproduzione. Inoltre, una ricarica di soli 10 minuti offre quasi 2 ore di utilizzo. Con la custodia di ricarica, le cuffie possono durare fino a 12 ore di conversazione e 3 ore di utilizzo. In pratica, una sola ricarica garantisce l’utilizzo delle cuffie per l’intera giornata.

Infine, la personalizzazione delle Nothing Ear Stick è possibile grazie all’app Nothing App X, che permette di personalizzare i controlli dei gesti e le impostazioni EQ, come i livelli di frequenza bassa, media e alta. Inoltre, la funzione “Trova i miei auricolari” garantisce di non perderli mai.

In conclusione, le cuffie wireless Nothing Ear Stick sono una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza audio di alta qualità e un comfort senza compromessi. Grazie allo sconto pazzesco del 42%, non esitate a cogliere l’occasione di acquistarle a un prezzo molto vantaggioso di soli 68,66 euro. Le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

