Nothing Ear (2) finalmente in offerta su Amazon: oggi le paghi 124€

Sei pronto a immergerti in un’esperienza audio senza eguali? Gli auricolari wireless Nothing Ear (2) sono in offerta a soli 124,26€, in forte sconto rispetto al prezzo consigliato di 149,00€. Scopri cosa rende questi auricolari un must-have per gli appassionati di musica.

Le Nothing Ear (2) sono state progettate per offrire un suono autentico e inconfondibile. Il suo design a doppia camera e il potente driver dinamico da 11,6 mm sono il segreto dietro la riproduzione cristallina delle alte frequenze e la profondità dei bassi. La certificazione Hi-Res Audio ne è la prova.

Puoi ascoltare la musica proprio come l’artista l’ha concepita, con una qualità che arriva fino a 24 bit/192 kHz. E con la compatibilità con la tecnologia codec LHDC 5.0, il tuo streaming sarà sempre al top. Per chi cerca tranquillità, il Nothing Ear (2) dispone di una funzione di cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB. Che tu sia in un bar affollato, su un treno o in ufficio, puoi adattare la cancellazione del rumore alla forma delle tue orecchie per un’esperienza su misura.

Nota di merito per l’applicazione ufficiale, che ti consentirà di gestire le impostazioni degli auricolari e impostare un profilo d’ascolto personalizzato sulla base delle tue preferenze.

Troviamo poi tutta una serie di funzionalità avanzate che ci aspetteremmo da un dispositivo di fascia premium. Ad esempio, troviamo la Clear Voice Technology, che filtra oltre 20.000 campioni sonori per mettere in risalto la tua voce durante le telefonate o le videoconferenze. Inoltre, la doppia connessione Bluetooth ti permette di collegarti a due dispositivi contemporaneamente.

E tutto questo si unisce ovviamente al classico design dei prodotti Nothing, con un case semi-trasparente che lascia in mostra parte dei componenti interni. Ti suggeriamo di non farti scappare la possibilità di acquistare questi auricolari TWS straordinari ad un prezzo imbattibile.

