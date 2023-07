Nothing Ear (2), che prezzo! Con il Prime Day 2023 di Amazon risparmi il 20%

Durante i Prime Day 2023 di Amazon, gli auricolari wireless Nothing Ear (2) sono disponibili con uno sconto del 20%, permettendo di acquistarli a un prezzo conveniente. È l’occasione perfetta per immergersi in un’esperienza audio di alta qualità e godere di tutte le funzionalità avanzate offerte da questi straordinari auricolari wireless ANC.

Gli auricolari wireless Nothing Ear (2) sono caratterizzati da un design carismatico e offrono un suono autentico e di alta qualità. Con il loro design elegante e minimalista, combinano funzionalità avanzate con un’estetica accattivante. Dotati di un potente driver dinamico da 11,6 mm, gli Ear (2) riproducono ogni dettaglio musicale con precisione. Gli alti cristallini e i bassi profondi si fondono in un suono bilanciato e coinvolgente, che permette di apprezzare al massimo la qualità dell’audio.

Certificati Hi-Res Audio, questi auricolari consentono di ascoltare la musica con la stessa qualità di registrazione degli artisti. Le frequenze fino a 24 bit/192 kHz e il supporto per il codec LHDC 5.0 garantiscono una trasmissione chiara e dettagliata, regalando un’esperienza d’ascolto immersiva. La cancellazione attiva del rumore (ANC) degli Ear (2) offre un isolamento acustico superiore, riducendo i rumori esterni fino a 40 dB. La modalità adattiva dell’ANC regola automaticamente i livelli di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante. È possibile personalizzare l’ANC in base alla forma delle orecchie per un ascolto ottimizzato.

La custodia offre un’eccellente autonomia della batteria, fino a 36 ore di riproduzione musicale, e la ricarica rapida consente di ottenere 8 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica. L’app Nothing X accompagna gli Ear (2), consentendo di personalizzare i controlli gestuali, creare profili audio su misura e trovare la perfetta tenuta auricolare. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di approfittare di questa offerta e acquistare i Nothing Ear (2) a soli 119€.

