Nothing Ear (2): auricolari TOP in SUPER OFFERTA su Amazon per il Black Friday

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari True Wireless Stereo veramente strepitosi; ci riferiamo, ovviamente, ai potentissimi Nothing Ear (2) che grazie agli sconti di Amazon si porteranno a casa con un prezzo sensazionale: solo 109,00€, spese di spedizione incluse. Ci troviamo di fronte ad una promozione spettacolare per il Black Friday quindi non pensateci troppo e fateli vostri adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca l’offerta dedicata.

l modello in questione gode dei driver personalizzati da ben 11,6 mm ed è in colorazione nera. Fra le altre cose, gli auricolari Ear (2) garantiscono una cancellazione attiva del rumore perfetta grazie alla qualità del software di bordo e alla certificazione Hi-Res Audio, gli alti sono nitidi e cristallini e i bassi profondi. Cosa aspettate? Correte a prenderli prima che finiscano.

Nothing Ear (2) su Amazon: ecco perché dovete comprarli

Come detto, gli auricolari Nothing Ear (2) dispongono della cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 40 db e con la modalità attiva il sistema rileverà le distrazioni presenti nell’ambiente e regolerà i livelli di conseguenza. Ad ogni modo, si potrà perfino creare un profilo audio personale visto che gli auricolari analizzeranno la sensibilità individuale alle diverse frequenze di ciascun utente. Insomma, ci troviamo di fronte ad un gadget smart come nessun altro al mondo.

I Nothing Ear (2) dispongono perfino della certificazione Hi-Res per ascoltare la musica con una qualità da veri “pro”. Vanno benissimo anche per telefonate visto che hanno una tecnologia speciale a bordo (la Clear Voice Technology) che serve per campionare al meglio la voce e fare in modo che tutti vi sentano anche negli ambienti rumorosi.

Prendeteli adesso a soli 109,00€; questi Nothing Ear (2) sono semplicemente perfetti a questa cifra e sono compatibili con tutti i device Android (e non solo). Cosa aspettate, quindi?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.