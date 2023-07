Oggi apprendiamo un interessante leak riguardante i futuri auricolari TWS del nuovo brand di Carl Pei; i Nothing Ear (2) arriveranno anche in nero, oltre che in bianco trasparente. Sono emersi i primi render 3D ufficiosi; li trovate come immagini in allegato di seguito. Intanto vi segnaliamo che i Nothing Ear (Stick) si trovano su Amazon al prezzo speciale di 79,30€ al posto di 119,00€; sono ottimi, vi consigliamo di prenderli adesso se non volete aspettare quelli nuovi.

Nothing Ear (2): cosa sappiamo ad oggi?

Manca pochissimo al debutto del prossimo flagship killer dell’azienda di Carl Pei. Il Nothing Phone (2) arriverà presto in commercio (il 12 luglio) ma, mentre gli occhi saranno puntati su questo gadget, ci sarà un altro prodotto che desterà sicuramente scalpore. Parliamo degli auricolari TWS Ear (2) che riceveranno una bellissima colorazione nero scura con inserti opachi. Il modello bianco è già disponibile per l’acquisto al prezzo speciale di 147,99€, ma vedremo una nuova tinta nei giorni a venire.

Giusto per contestualizzare il tutto: gli auricolari Nothing Ear (2) sono stati presentati circa quattro mesi fa e hanno un’estetica simile a quella del modello di prima generazione. Le modifiche sono veramente minime. La variante bianca è stata l’unica disponibile per l’acquisto finora ma presto gli utenti interessati potranno scegliere anche quella nera (a nostro avviso, meravigliosa), perfetta per creare un match con il prossimo Phone (2) grigio.

Nothing Ear (2) Black pic.twitter.com/piGKy2xYlL — Roland Quandt (@rquandt) July 5, 2023

Non aspettatevi modifiche all’estetica, tuttavia. Avremo uno stelo trasparente (nero) e i boccioli opachi, così come le punte in silicone. Anche la custodia di ricarica verrà aggiornata. Al momento non sappiamo quanto costeranno anche se ci aspettiamo un prezzo di 150€ come base di partenza.

Avremo dei driver personalizzati da 11,6 mm, una batteria capiente che assicurerà oltre 26 ore di autonomia con riproduzione musicale e ANC disattivato e troveremo perfino il supporto per l’audio ad alta risoluzione e la tecnologia LHDC 5.0. Curiosi? Restate connessi per i futuri aggiornamenti in merito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.