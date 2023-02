Notebook Windows a meno di 250€? Su Amazon c'è Hè 15S in SUPER OFFERTA (-100€)

Trovare un nuovo notebook Windows da meno di 250 euro non è semplice ma con questa offerta Amazon è possibile acquistare l’ottimo HP 15S al prezzo scontato di 249 euro invece di 349 euro. Si tratta di un taglio di 100 euro al listino per questo modello entry level della gamma HP. Per chi è alla ricerca di un laptop economico ma completo, quindi, la proposta di HP può davvero essere quella giusta. A gestire il funzionamento del notebook c’è il processore Intel Celeron N4120 Quad-Core supportato da una memoria SSD veloce da 128 GB e da un display Full HD. L’offerta è disponibile al link qui di sotto ma solo per un periodo limitato.

Nuovo notebook Windows da meno di 250 euro? Ecco HP 15S in offerta su Amazon

Il notebook HP in offerta può contare su buone specifiche. A gestire il funzionamento del laptop troviamo il processore Intel Celeron N4120 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di SSD. C’è anche un display Full HD da 15,6 pollici. Da segnalare anche una dotazione di porte ricca con HDMI, USB-C e USB-A oltre che con un lettore di schede SD. Il notebook, nonostante le dimensioni importanti dovute al display da quasi 16 pollici, pesa appena 1,65 chilogrammi, risultando facile da trasportare. Il sistema operativo è Windows 11 Home in modalità S.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook di HP al prezzo scontato di 249 euro invece di 349 euro. Lo sconto di 100 euro rende il laptop la scelta giusta per chi ha bisogno di una macchina Windows economica. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.