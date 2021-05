Il notebook TECLAST F15S si trova in offerta su Amazon a 322,15 euro. Tuttavia l'offerta durerà solo poche ore quindi è meglio che vi affrettiate perché potreste rischiare di non trovarne più. Il risparmio, dopotutto, è di ben 77,84 euro rispetto al prezzo di listino.

Notebook TECLAST F15S in offerta: caratteristiche principali

Il modello F15S del brand cinese è caratterizzato da un processore Intel Apollo Lake N3350, 6GB di memoria RAM e 128GB di archiviazione SSD M.2. Lo schermo da 15.6 pollici in risoluzione FullHD 1080p e la scocca in alluminio ben realizzata conferiscono un aspetto premium al PC. Da non sottovalutare la scheda grafica HD Graphics 500, il WiFi dual-band ac, Bluetooth 4.2, due USB 3.0 standard per una facile connessione a varie periferiche, uscita Mini-HDMI audio e video ad alta definizione e la licenza a Windows 10.



Si tratta di una soluzione ideale per chi cerca un portatile leggero e compatto, la scheda tecnica risulta più che sufficiente per un uso casalingo, smartworking e didattica a distanza sono mansioni alle quali questo TECLAST F15S si adatta alla perfezione. Oggi il TECLAST F15S è disponibile in offerta su Amazon a 322,15 euro a 322,15 euro , grazie allo sconto del 19% sul prezzo di listino.

