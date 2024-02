Notebook Realme Book Prime in offerta: ultra-leggero, prezzo imbattibile

Il realme Book Prime è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 18%, al prezzo irresistibile di 537,87€. Questo notebook ultraleggero e ultra-sottile offre una potente combinazione di prestazioni, design elegante e funzionalità avanzate, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca un laptop versatile e affidabile.

Dotato di un display IPS da 14 pollici con risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel), aspect ratio 3:2 e luminosità di 400 nit, il realme Book Prime offre una visualizzazione nitida e dettagliata, con una copertura del 100% dello spazio colore sRGB e un maxi rapporto schermo-corpo del 90%. Il chassis in alluminio ultra-sottile, con uno spessore di soli 14,9 mm e un peso di appena 1,37 kg, conferisce al laptop un aspetto elegante e una portabilità eccezionale.

Al cuore del realme Book Prime c’è il potente processore Intel Core i5-11320H, in grado di raggiungere una frequenza fino a 4,5 GHz in modalità Turbo Boost. Con 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB, questo notebook offre prestazioni fluide e reattive per multitasking senza problemi e avvio rapido delle applicazioni. La grafica integrata Intel Iris Xe Graphics offre prestazioni visive eccezionali per il lavoro e l’intrattenimento.

Una delle caratteristiche più impressionanti del realme Book Prime è il sistema di ricarica SuperDart da 65W, che consente di raggiungere il 50% di carica in soli 30 minuti. Con una batteria da 54Wh e un avanzato sistema di raffreddamento a camera di vapore, questo laptop offre fino a 12 ore di utilizzo, garantendo una produttività prolungata senza interruzioni.

Per un’esperienza audio coinvolgente, il realme Book Prime è dotato di un sistema audio DTS con doppio speaker Harman e software Elevoc Vocplus di cancellazione AI del rumore. L’audio Stereo Surround DTS offre un suono avvolgente a 360 gradi, privo di distorsioni, che ti permette di goderti al meglio i tuoi contenuti multimediali preferiti.

Con funzionalità avanzate come Thunderbolt 4 per trasferimenti dati ultra-veloci e supporto per due display esterni 4K, il realme Book Prime offre un’esperienza informatica senza compromessi. Approfitta di questa offerta speciale e porta a casa il realme Book Prime per un’esperienza premium ad un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.