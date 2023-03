Notebook MSI con RTX 3060: in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

È il momento giusto per acquistare l’ottimo MSI Pulse GL76: il notebook da gaming di MSI, dotato di scheda video dedicata NVIDIA RTX 3060, è ora disponibile al prezzo minimo storico con la nuova offerta Amazon davvero molto interessante.

Grazie alla promozione in corso è possibile acquistare il laptop al prezzo scontato di 1.399 euro invece di 1.999 euro. Si tratta di un taglio di prezzo di ben 600 euro. Da notare che c’è anche la possibilità di optare, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, per l’acquisto in 12 rate mensili senza interessi.

MSI Pulse GL76 è un notebook completo, dotato di display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz oltre che di processore Intel Core i7-12700H. Per accedere all’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto:

MSI Pulse GL76 con RTX 3060: ora al prezzo giusto con la nuova offerta Amazon

La scheda tecnica di MSI Pulse GL76 è davvero ottima. Il punto di forza è rappresentato, naturalmente, dalla scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata che offre una marcia in più, anche grazie all’utilizzo delle tecnologie NVIDA come il DLSS. La GPU è affiancata da un ottimo processore: Intel Core i7-12700H. Si tratta di una CPU performante ma allo stesso tempo molto efficiente. Da notare anche un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz oltre che 16 GB di RAM e 1 TB di SSD.

MSI Pulse GL76 è disponibile al prezzo scontato di 1.399 euro invece di 1.999 euro con la nuova offerta Amazon. Il notebook è acquistabile anche in 12 rate mensili da 116 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

