Notebook MSI con Core i5 in offerta a 449€ per il Black Friday di Amazon

Chi è alla ricerca di un nuovo notebook da comprare con il Black Friday di Amazon può ora puntare sulla nuova offerta dedicata a MSI Modern 15. Il notebook in questione è disponibile con un prezzo scontato di 449 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il notebook, dotato del processore Intel Core i5-1235U e display da 15 pollici. Per sfruttare la promozione basta cliccare sul box qui di sotto.

Chi cerca un notebook più potente può valutare, invece, MSI Modern 14 con processore Intel Core i7-1255U e 16 GB di memoria RAM. In questo caso, il notebook è disponibile al prezzo scontato di 649 euro.

Notebook MSI in offerta per il Black Friday di Amazon

MSI Modern 15 è uno dei migliori notebook da prendere con meno di 500 euro. Tra le specifiche troviamo:

processore Intel Core i5-1235U

8 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

tastiera retroilluminata con layout italiano

sistema operativo Windows 11

Con la nuova offerta Amazon, valida per il periodo del Black Friday, è ora possibile acquistare MSI Modern 15 al prezzo scontato di 449 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la versione descritta in precedenza del laptop, venduto e spedito da Amazon. Per accedere allo sconto basta cliccare sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.