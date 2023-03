Notebook Medion: non ti aspettavi tanta qualità a questo prezzo

Se stai cercando un notebook di qualità a un prezzo accessibile, questo dispositivo Medion potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Attualmente, infatti, su Amazon è disponibile con uno sconto del 41%, portando il prezzo a un livello veramente competitivo di soli 199,00 euro. Un prezzo, che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Notebook Medion: con questo prezzo sta andando a ruba

Il notebook Medion ha un processore Intel Celeron N4020 dual core, che può raggiungere una velocità massima di 2.80 GHz. Questo processore è abbinato a 4 GB di RAM e una scheda grafica Intel UHD, che offre un’esperienza visiva di qualità.

Inoltre, il notebook Medion viene fornito con Windows 10 Home in modalità S, che è una versione di Windows 10 progettata per offrire prestazioni migliori, maggiore sicurezza e una migliore durata della batteria. Questa modalità consente solo l’installazione di applicazioni da Microsoft Store, ma se hai bisogno di utilizzare altre applicazioni, puoi disattivare la modalità S gratuitamente e passare alla versione completa di Windows 10 Home.

Il notebook Medion ha anche uno schermo FHD da 14 pollici, che offre una risoluzione di 1920×1080 pixel e colori brillanti. Questo schermo è ideale per guardare film, lavorare con documenti o navigare in internet. Infine, questo dispositivo è dotato di una serie di funzioni aggiuntive, tra cui una webcam integrata, un lettore di schede SD, una porta HDMI e diverse porte USB. Ciò significa che è possibile connettere facilmente periferiche esterne, come monitor, tastiere, mouse e hard disk esterni.

In sintesi, il notebook Medion è un’opzione di qualità a un prezzo accessibile. Approfitta subito di questo incredibile sconto su Amazon e acquistalo ad un prezzo competitivo di soli 199,00 euro; sono rimasti gli ultimi pezzi a disposizione.

