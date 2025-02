Notebook MateBook D14 scontato per San Valentino sul sito Huawei

Acquistate l’ottimo notebook di fascia media Huawei MateBook D14 al miglior prezzo si sempre. Si tratta di una eccellente offerta proposta direttamente sullo store ufficiale Huawei e facente parte della campagna promozionale di San Valentino.

Per ottenere il prezzo più basso in assoluto, vi basterà cliccare sul banner presente qui sotto e utilizzare il codice sconto ABLSV8 durante le fasi d’acquisto. Il prezzo finale sarà di 551 euro anziché 849 euro di listino.

Il MateBook D14 è mosso da un processore Intel Core i5-1240P di 12a generazione, ha un display IPS antiriflesso da 14 pollici FHD con design FullView ed un rapporto schermo-corpo del 90%. Come facilmente intuibile, le dimensioni risultano essere ben ottimizzate e compatte, quindi è perfetto per essere utilizzato in mobilità. Importante anche l’integrazione dell’antenna Huawei Metaline che, grazie al sistema di protezione delle interferenze a tre strati e di antenne metamateriali, permette di connettersi anche a lunga distanza dal router, fino a 270 metri.

La versione che troviamo adesso in promo è equipaggiata con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Windows 11 Home è già preinstallato.

Sono, inoltre, presenti diverse funzionalità smart avanzate, tra cui:

Smart conference : riduzione dei rumori ambientali attorno a chi sta parlando (isolamento della voce elaborata da modelli di apprendimento automatico).

: riduzione dei rumori ambientali attorno a chi sta parlando (isolamento della voce elaborata da modelli di apprendimento automatico). Super Device : permette di collegare il laptop a smartphone, tablet e monitor Huawei.

: permette di collegare il laptop a smartphone, tablet e monitor Huawei. Ricerca Intelligente : permette agli utenti di accedere ai file di altri dispositivi Huawei collegati wireless.

: permette agli utenti di accedere ai file di altri dispositivi Huawei collegati wireless. Collaborazione multischermo: tramite drag&drop consente di tenere attive fino a tre finestre contemporaneamente spostandole da un dispositivo all’altro. Ad esempio, è possibile avviare una videochiamata da MateBook e proseguirla sullo smartphone.

Mi raccomando, non dimenticatevi di inserire il coupon ABLSV8! Vi ricordiamo, infine, che questa promozione sarà disponibile per un tempo limitato e soltanto sul sito ufficiale HUAWEI. Accedendo alla pagina delle offerte, ci sono diverse promozioni attive su quasi tutto il catalogo del noto brand cinese, in occasione di San Valentino.