Notebook Lenovo V V15 a un prezzo SHOCK su MediaWorld

Acquista il Notebook Lenovo V V15 a soli 369,99 euro, invece di 569,99 euro, su MediaWorld. Questo prezzo shock lo trovi solo online con consegna gratuita e la possibilità di pagarlo in comode rate tasso zero. Dotato di processore AMD Ryzen 3, questo laptop è potente ed estremamente versatile. Grazie a uno schermo da 15,6 pollici è comodo da utilizzare e da portare sempre con sé.

Con scheda grafica AMD Radeon hai un prodotto eccellente per scuola, lavoro e intrattenimento. Goditi qualsiasi cosa con questo dispositivo pratico, intuitivo ed efficiente. Con 8GB di RAM e 256GB di SSD è l’ideale in portabilità come a casa, a scuola o al lavoro. Accendilo e in pochissimi secondi è già pronto per farti entrare nel suo mondo. Tutti, anche i più esigenti, lo trovano elegante, leggero e resistente.

Notebook Lenovo V V15: su MediaWorld fai l’affare

Goditi il massimo dalla produttività mobile con il Notebook Lenovo V V15. In offerta su MediaWorld, offre una scheda grafica ottima con risoluzione Full HD 1920 x 1080 Pixel. Lo schermo, antiriflesso e con luminosità fino a 300 nit, si piega fino a 180 gradi garantendoti posizioni ottimali e personalizzate di lavoro. Goditi immagini incredibilmente immersive grazie ai bordi ultra sottili sui quattro lati.

Le numerose porte creano diverse possibilità di connessione che rendono questo laptop estremamente versatile e pronto ad accogliere qualsiasi periferica tu voglia utilizzare. Aumenta la tua sicurezza con l’otturatore fisico per la webcam in grado di proteggere completamente la tua privacy da accessi indesiderati e sconosciuti. Aggiungilo ora al carrello con soli 369,99 euro su MediaWorld con consegna gratuita e rate tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.