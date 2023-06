Notebook Lenovo 15,6'', 512GB di SSD: c'è lo SCONTO di 150€

Lenovo IdeaPad 3 è un notebook affidabile e veloce, con un luminoso display da 15,6 pollici in risoluzione FullHD. La tecnologia anti-glare offre una visualizzazione nitida anche in condizioni di luce intensa. Un portatile che si presta perfettamente per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento, grazie ad un comparto hardware difficile da rintracciare spendendo così poco.

Agisci in fretta ed acquistalo oggi stesso per averlo scontato di ben 150 euro su Amazon: considerando l’importante risparmio, è naturale che le unità disponibili stiano già andando a ruba.

Crollo di prezzo per il notebook Lenovo IdeaPad 3

Grazie al processore AMD Ryzen 5, il notebook Lenovo offre prestazioni eccellenti in un corpo sottile e leggero. Con una capacità di archiviazione pari a 512GB di SSD, che potrai ulteriormente espandere fino ad 1TB, avrai tutto lo spazio di cui necessiti per salvare programmi e documenti più importanti in modo rapido.

La RAM da 8GB è espandibile fino a 12GB, garantendo estrema flessibilità per gestire al meglio più istanze in contemporanea. La GPU Intel UHD Graphics del notebook fornisce una visualizzazione fluida e dettagliata, mentre il sistema operativo Windows 10 Home permette un’esperienza d’uso intuitiva ed immediata.

A tutela di privacy e sicurezza, il notebook Lenovo IdeaPad 3 dispone di un lettore di impronte digitali e di un otturatore fisico per la webcam. Con un peso di soli 1,65 kg ed uno spessore di 19,9 mm, l’apparecchio risulta leggero e compatto: semplicissimo da trasportare ovunque tu vada. Costruzione in PC + ABS per una lunga durabilità.

Acquista subito il tuo nuovo notebook Lenovo IdeaPad 3 a soli 479 euro (anche a rate) invece di 629 euro, grazie ad uno sconto a sorpresa del 24%: potrai riceverlo a casa con consegna velocissima e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.