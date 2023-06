Notebook HP Gaming Victus 16: prestazioni eccezionali in super sconto

Se sei un appassionato di gaming o un creativo alla ricerca di un potente notebook, non perdere l’occasione di mettere le mani sul Notebook HP Gaming Victus 16. Questa macchina potente e versatile è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto pazzesco del 38%, rendendola un’affare imperdibile. Con una combinazione di specifiche impressionanti e un design accattivante, questo dispositivo è pronto a offrire un’esperienza di gioco e produttività senza compromessi, oggi al prezzo ridicolo di soli 899,00 euro. Inoltre puoi pagarlo in comode rate a tasso zero, se scegli come metodo di pagamento, il servizio di finanziamento Cofidis in fase di check-out.

Notebook HP Gaming Victus 16: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Il Notebook HP Gaming Victus 16 è equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Home, ottimizzato per giochi, applicazioni di produttività, piattaforme di streaming, editing video, computer grafica e suite Microsoft. Questo sistema operativo offre un’interfaccia intuitiva e un’esperienza fluida per soddisfare tutte le tue esigenze digitali.

Alimentato dal processore Intel Core i5-11400H, questo notebook offre prestazioni di alto livello. Con velocità fino a 4,5 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 6 core e 12 thread, potrai affrontare qualsiasi carico di lavoro con facilità. Sia che tu stia giocando ai giochi più esigenti o eseguendo applicazioni di editing video complesse, il Notebook HP Gaming Victus 16 ti offrirà la potenza necessaria per superare le tue sfide. Invece, per soddisfare le esigenze di archiviazione e multitasking, il PC portatile è dotato di un SSD da 512 GB NVMe TLC M.2, ottimizzato per il gaming, e di 16 GB di RAM DDR4 con una frequenza di 2933 MHz (2x8GB). La memoria può essere espansa fino a 32 GB, consentendoti di eseguire applicazioni e giochi intensivi senza rallentamenti.

La scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060 da 6 GB GDDR6 è uno dei punti di forza del Notebook HP Gaming Victus 16. Grazie ai nuovi multiprocessori di Ampere e all’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione, questa scheda grafica offre prestazioni straordinarie. Potrai goderti i giochi più recenti con dettagli visivi impressionanti e una grafica fluida.

Il display da 16,1 pollici del Notebook HP Gaming Victus 16 con risoluzione FHD (1920 x 1080p) ti permetterà di immergerti completamente nel mondo dei giochi e delle attività creative. Con la tecnologia IPS, il refresh rate di 60 Hz e la luminosità di 250 Nits, potrai godere di immagini nitide e colori vivaci. Il design micro-edge, l’antiriflesso e la tecnologia Low Blue Light rendono l’esperienza visiva ancora più piacevole.

Il design del Notebook HP Gaming Victus 16 è accattivante e funzionale. Il chassis grigio opaco e le prese d’aria su tre lati conferiscono un aspetto moderno ed elegante. Approfitta subito di questo incredibile sconto del 38% su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 899,00 euro. Non perdere ulteriore tempo, l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.