Il Notebook di HP è in promozione su Amazon a soli 679,99€. Grazie allo sconto del 9% te lo porti a casa con un risparmio di 70€ effettivo il che non è male.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Notebook spaziale: è HP e lo usi per tutto

Se sei alla ricerca di un notebook perfetto per lavoro e studio, con questo di HP vai sul sicuro. Rifinito nei minimi particolari è bello esteticamente e ha una scheda tecnica pazzesca.

In particolar modo ha un display da ben 15.6 pollici in Full HD. Ciò significa che la visione è super ampia, ti godi i contenuti in streaming e le immagini in qualità pazzesca e in termini di lavoro, i documenti li sfogli senza problemi.

Al suo interno trovi un processore AMD Ryzen 7 che viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 512 GB di memoria su SSD. Cosa significa? Che il computer vola sotto le tue mani e scarichi tutti i software che vuoi senza esitare.

Ovviamenete è presente una tastiera italiana QWERTY con lettore d'impronte digitali integrato per sbloccarlo con un solo gesto. Non ti dimenticare anche della webcam frontale che ti fa partecipare alle videochiamate in modo naturale.

Infine anche la batteria è ottimizzata e ti concede un'ottima autonomia.

Acquista il notebook di HP su Amazon a soli 679,99€ in colorazine argento. Le spedizioni sono gratuite se sei membro Prime e se sei cliente standard e scegli per le spedizioni nei punti di consegna.

Ps: se vuoi lo paghi anche a rate scegliendo Confidis come modalità di pagamento, la rateizzazione è a Tasso Zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica