Notebook HP con Ryzen 5 in offerta a 399€ su Amazon: è OTTIMO (anche in 5 rate)

Chi è alla ricerca di un notebook economico ma veloce ed affidabile può puntare ora su questa nuova offerta Amazon dedicata all’HP 15S. Il notebook, nella versione con Ryzen 5 5500U a 6 core, è disponibile al prezzo scontato di 399 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili, pagando con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HP 15S con Ryzen 5: a questo prezzo è ottimo

Il notebook HP 15S disponibile in offerta ora su Amazon è dotato di un processore Ryzen 5 5500U, con 6 core e 12 thread, che rappresenta, per la fascia di prezzo, un vero e proprio lusso, grazie a ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD.

A completare la scheda tecnica del dispositivo troviamo un ampio display da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD e trattamento anti-riflesso. Da notare, inoltre, che il notebook è dotato del sistema operativo Windows 11. La tastiera è full size, con layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HP 15S nella versione descritta al prezzo scontato di 399 euro. Il notebook è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box seguente.