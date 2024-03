Notebook HP con Ryzen 5 e scheda video NVIDIA in offerta a 699€ su Amazon

Il settore dei notebook da gaming economici ha un nuovo protagonista. Si tratta dell’interessante HP Victus 15 in versione FB 1000SL. Questa versione del notebook è dotata del processore Ryzen 5 7535HS oltre che della scheda video NVIDIA RTX 2050 da 4 GB di memoria dedicata. Con la nuova offerta Amazon, questa versione del notebook di HP è ora acquistabile al prezzo scontato di 699 euro. Si tratta della scelta giusta per chi cerca un notebook economico ma con scheda video dedicata. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HP Victus 15: è il notebook da gaming economico da prendere

Il notebook HP Victus 15, nella versione in offerta, è dotato dell’ottimo processore Ryzen 5 7535HS affiancato dalla scheda video NVIDIA RTX 2050 con 4 GB di memoria dedicata. Da notare anche 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (con possibilità di espansione).

Tra le specifiche c’è spazio anche per un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il notebook è FreeDOS ma è possibile installare Windows 11 in modo semplice già al primo avvio.

Da notare una tastiera full-size con layout italiano e una buona dotazione di porte, con due USB-A e una USB-C oltre che una HDMI e una porta Ethernet. C’è anche un lettore di schede e non manca la webcam 720p.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare HP Victus 15 al prezzo scontato di 699 euro. Il modello in questione è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile all’acquisto con consegna immediata tramite il box qui di sotto.