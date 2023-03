Notebook HP con CPU Ryzen e GPU NVIDIA: in sconto a 799€ su Amazon (anche in 12 rate)

Per chi è alla ricerca di un notebook da gaming da meno di 800 euro c’è oggi una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: in questo momento, infatti, è possibile acquistare l’ottimo HP Victus 16 (modello e0003sl) al prezzo scontato di 799 euro invece di 1.099 euro e con la possibilità anche di optare per il pagamento in 12 rate da 66 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

Il notebook in questione è dotato di un’ottima scheda tecnica: il processore è un AMD Ryzen 5 5600H ed è supportato da una GPU NVIDIA GTX 1650 con 4 GB di memoria dedicata. Ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

HP Victus 16: un ottimo notebook da gaming ad un prezzo davvero conveniente

Il notebook da gaming di HP è uno dei modelli più interessanti del momento. Per chi ha un budget limitato ma non vuole rinunciare a prestazioni di ottimo livello, sia lato CPU che lato GPU, infatti, c’è la possibilità di puntare sull’offerta dedicata ad HP Victus 16.

Questo modello può contare sull’ottimo processore AMD Ryzen 5 5600H con 6 Core e 12 Thread. A gestire la parte grafica troviamo la scheda video dedicata NVIDIA GTX 1650 da 4 GB di memoria. Tra le specifiche c’è spazio per 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD, un display Full HD da 16,1 pollici e una dotazione di porte completa. C’è anche Windows 11 preinstallato.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare HP Victus 16 ad appena 799 euro invece di 1.099 euro con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 12 rate senza interessi. Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

