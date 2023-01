Notebook HP con Core i5 12° Gen in SUPER OFFERTA: costa solo 391€

Se state cercando un nuovo notebook adatto a tutti i contesti d’utilizzo e caratterizzato da un prezzo molto conveniente dovete dare un’occhiata a questa offerta di eBay che propone l’ottimo HP 250 G9 al prezzo scontato di 391 euro invece di 489,99 euro. L’offerta è disponibile utilizzando il codice sconto PROMOGENNAIO23 che garantisce un extra sconto rispetto al prezzo di listino. La consegna è gratuita ed è possibile pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta dedicata al notebook HP è destinata a terminare rapidamente. Per sfruttarla è possibile utilizzare il link qui di sotto.

HP 250 G9: in super offerta, è il notebook da comprare

Il notebook HP proposto in offerta oggi è davvero ottimo, presentando un rapporto qualità/prezzo al top. La scheda tecnica ruota intorno al processore Intel Core i5-1235U appartenente alla 12° generazione di processori Intel Core. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di memoria RAM oltre a 512 GB di SSD e ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Windows 11. Il notebook presenta una tastiera full size con tastierino numerico e layout italiano. C’è anche una buona dotazione di porte con una HDMI, una Ethernet e due USB 3.0 oltre ad un jack audio.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il notebook HP 250 G9 al prezzo scontato di 391 euro invece di 489,99 euro. Si tratta di una promozione ottima che consente di acquistare un laptop moderno, con specifiche di buonissimo livello per la fascia di prezzo. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

