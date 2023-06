Notebook HP 250 G9: l'opportunità da non perdere su Amazon

Se stai cercando un laptop affidabile, performante e silenzioso, l’incredibile Notebook HP 250 G9 potrebbe essere la soluzione ideale per te. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 17%, questo notebook offre un’ampia gamma di funzionalità e prestazioni eccezionali a un prezzo conveniente di soli 499,00 euro, che puoi pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezionerai in fase di pagamento, il servizio di finanziamento Cofidis presente sul e-commerce.

Notebook HP 250 G9: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Le caratteristiche tecniche di questo Notebook HP 250 G9 sono davvero impressionanti. È equipaggiato con una CPU Intel N6000, che offre 4 core con una frequenza base di 1,1 GHz e una frequenza in burst mode di 3,3 GHz. Inoltre, dispone di una memoria DDR4 da 16 GB e un disco interno SSD da 512 GB, che garantisce una rapida velocità di lettura e scrittura dei dati.

La connettività non è un problema con il Notebook HP 250 G9, grazie alle sue tre porte USB, tra cui una di tipo-C. Dispone anche di una webcam a colori HD, connettività Wi-Fi, LAN e Bluetooth, e un ingresso combo cuffie microfono. Inoltre, la tastiera QWERTY italiana è retroilluminata, consentendo una digitazione agevole anche in ambienti poco illuminati. La presenza del sensore di impronte digitali aumenta la sicurezza e semplifica l’accesso al dispositivo.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo laptop è la sua funzione ultra silenziosa. Grazie al design fanless, i livelli di rumore sono ridotti al minimo, consentendovi di concentrarvi completamente sul vostro lavoro o di godervi un film senza distrazioni fastidiose.

Il Notebook HP 250 G9 viene fornito con una garanzia italiana di 2 anni e un’assistenza tecnica dedicata. Il prodotto arriva preconfigurato con Windows 11 Pro 64 bit in italiano, insieme a Libre Office, antivirus Defender ed altre utility indispensabili per la produttività. Non è necessaria alcuna configurazione iniziale, in quanto tutti i driver di sistema, gli aggiornamenti e le utility sono già installati, garantendo un’esperienza di utilizzo immediata.

Al momento dell’acquisto, riceverai il notebook HP con tutte le caratteristiche descritte, compreso un display full HD da 15,6 pollici. Il prodotto verrà consegnato nella sua confezione originale, che è stata aperta solo per preconfigurare e testare il laptop. In questo modo, potete essere sicuri di ricevere un prodotto di alta qualità, pronto all’uso.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Il Notebook HP 250 G9 è un’opportunità da cogliere al volo se cerchi un laptop potente, silenzioso e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Approfitta subito di questa promozione su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 499,00 euro, prima che le ultime scorte a disposizione si esauriscano.

