Notebook HP 15s: super affidabile e super scontato

Il Notebook HP 15s è un’opzione molto interessante per chi cerca un dispositivo versatile e portatile ad un prezzo accessibile. Attualmente scontato del 29% su Amazon, questo laptop presenta una serie di caratteristiche che lo rendono adatto per molte attività quotidiane. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo a soli 249,99 euro, con la fantastica possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero.

Notebook HP 15s: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il sistema operativo del Notebook HP 15s è Windows 11 Home modalità S, una versione ottimizzata per la sicurezza che consente l’installazione delle app solo dal Microsoft Store e richiede Microsoft Edge per la navigazione sicura. Questa modalità di sicurezza è particolarmente adatta per chi utilizza il computer per attività come navigazione web, gestione email, videoconferenze e scrittura di documenti.

Il processore del Notebook HP 15s è un Intel Celeron N4120 con una velocità fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache L2, 2 core (dual core). Questo processore è adatto per creare, studiare, navigare e lavorare in mobilità. La memoria RAM è di 4GB DDR4 da 2400mhz (1 x 4GB), integrata e non espandibile, mentre lo storage è di 128 GB con un SSD SATA 3 M.2. Inoltre, l’acquisto del Notebook HP 15s include anche 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi.

Il display del Notebook HP 15s è da 15,6″ con risoluzione Full HD (1920 X 1080p) e diagonale da 39,6 cm, antiriflesso, Micro-Edge, 220 Nits di luminosità e volume colore del 45% NTSC. Questo display offre immagini nitide e dettagliate, che lo rendono adatto per attività come la visione di video, la navigazione web e la creazione di contenuti.

La tastiera del Notebook HP 15s è di colore Natural Silver (Argento), formato Full Size, con tastierino numerico completo. I tasti della tastiera contengono plastica riciclata a fine vita, dimostrando la volontà dell’azienda di ridurre l’impatto ambientale. L’autonomia della batteria è fino a 10 ore 15 minuti, utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Inoltre, grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria.

Il design del Notebook HP 15s è caratterizzato da un chassis color argento, tastiera in plastica riciclata post-consumo e potenzialmente destinata agli oceani, HDMI 1.4b, MicroSD e USB Type-C. Il peso del laptop è di 1,65 kg e lo spessore è di 1,79 cm, rendendolo molto facile da trasportare.

In conclusione, il Notebook HP 15s è un’ottima opzione per chi cerca un laptop versatile e portatile ad un prezzo accessibile. Non perdere quest0 incredibile sconto del 29% su Amazon, e acquistalo subito ad un prezzo di soli 249,99 euro. Affrettati perché i pezzi a disposizione si contano sulle dita di una mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.