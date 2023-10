Notebook HP 15S a 407€ con il 15% di extra sconto MediaWorld

La promozione speciale di oggi di MediaWorld, che garantisce un extra sconto del 15% a tutti i possessori della carta MW Club che acquisteranno uno o più articoli con l’app ufficiale, coinvolge anche l’ottimo notebook HP 15S con processore Ryzen 5, SSD da 512 GB e 16 GB di RAM DDR4, in super offerta a soli 407 euro anziché 479,99 euro (che è il prezzo già scontato del 16% rispetto al prezzo consigliato di 572,90 euro).

Non è un problema se non hai ancora la carta MediaWorld Club: puoi richiederla ora qui e usarla subito per sfruttare l’offerta, che sarà valida fino alla mezzanotte di oggi.

Notebook HP 15S in super offerta a 407 euro sul sito di MediaWorld

Il PC portatile HP 15S è un computer affidabile, in grado di supportarti nelle operazioni che richiedono più potenza, di offrirti uno spazio di archiviazione generoso e una batteria di lunga durata per non dover mai cercare la presa di corrente quando sei al lavoro.

È inoltre un ottimo dispositivo anche per l’intrattenimento, grazie all’innovativo display micro-edge con cui puoi guardare ogni minimo dettaglio. Scegli tu dove guardare la tua serie preferita o l’evento sportivo che aspettavi da una settimana, in virtù dell’efficace schermo antiriflesso con cui HP ha scelto di realizzare questo modello portatile.

A bordo troverai il nuovo sistema operativo Windows 11 nella versione Home. Lato connettività ti farà piacere sapere che sono presenti 2 porte USB 3.0, 1 porta USB type C e 2 porte HDMI.

Cogli al volo la promozione di oggi di MediaWorld per acquistare il notebook HP 15S al super prezzo di 407 euro. E se scegli l’opzione Ritiro gratuito in negozio, non paghi nulla per le spese di spedizione.

