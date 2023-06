Notebook Gaming Victus: prestazioni da urlo a un prezzo imbattibile

Da oggi sono le tue passioni ad adeguarsi a te e non il contrario. Porta sempre con te la tua voglia di videogiochi grazie al Notebook Gaming Victus tuo a soli 779,90 euro, invece di 1349 euro. Grazie a questo super sconto del 40%, con Unieuro realizzi il tuo sogno. Approfitta subito dell’offerta e sappi che hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te.

Lo sai che selezionando PayPal o Klarna puoi pagarlo in 3 rate tasso zero da soli 266,33 euro al mese? Attiva subito questa opzione acquistando subito, ma pagando un po’ alla volta. Goditi un laptop davvero performante, creato appositamente per i gamer esigenti. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche premium di questo gioiellino che sta aspettando solo te e la tua voglia di gaming.

Notebook Gaming Victus: tutto il potere nelle tue mani

Porta il Notebook Gaming Victus HP ovunque. Leggero e con una batteria potente, è l’ideale per giocare in itinere senza dover aspettare di tornare a casa per farlo. Tra l’altro la dotazione offerta da questo laptop è molto interessante. Partiamo da un processore Intel Core i5. Continuiamo con 16GB di RAM e 512GB di SSD. La scheda grafica è la NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria dedicata. Nessun gioco sarà impossibile per te.

Acquistalo subito a soli 779,90 euro, invece di 1349 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.