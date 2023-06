Notebook Dynabook Toshiba Satellite Pro: raffinato, potente e in sconto

Il Dynabook Toshiba Satellite Pro è un notebook elegante ed affidabile, che attualmente è in sconto del 15% su Amazon. Questo portatile offre prestazioni elevate ad un prezzo accessibile, rendendolo una scelta ideale per coloro che desiderano massimizzare il valore per il proprio budget IT. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 373,49 euro, pagandolo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se usi come metodo di pagamento, in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Notebook Dynabook Toshiba Satellite Pro: sono rimasti gli ultimi pezzi a disposizione

Con un design di livello superiore e funzionalità complete, il notebook Dynabook Toshiba Satellite Pro da 15,6 pollici offre un’esperienza eccezionale sia per i lavoratori che per gli studenti impegnati. Non solo è dotato di un aspetto elegante, ma anche di un ingombro compatto. Lo schermo occupa più dell’80% della superficie superiore, offrendo una visione ampia e coinvolgente. La tastiera ergonomica e il tastierino numerico rendono l’utilizzo ancora più piacevole, sia che si lavori sulla scrivania che in movimento. Inoltre, l’autonomia della batteria fino a 13,5 ore permette di utilizzare il notebook per lunghe sessioni senza dover preoccuparsi di ricaricarlo frequentemente.

Nonostante le dimensioni compatte, il Dynabook Toshiba Satellite Pro C50 offre una vasta gamma di opzioni di connettività. La porta USB Type-C supporta la ricarica, gli schermi esterni e il trasferimento di dati, tutto contemporaneamente tramite l’accessorio opzionale dock Dynabook USB-C. La porta HDMI 1.4 consente di condividere facilmente gli schermi esterni, mentre le veloci opzioni di connettività LAN Gigabit e Wi-Fi consentono di accedere alla rete senza problemi. Inoltre, è presente anche la connessione Bluetooth integrata, offrendo molteplici possibilità di connessione.

In un’epoca in cui la comunicazione fluida è fondamentale, il Dynabook Toshiba Satellite Pro C50 si dimostra un alleato affidabile. È dotato di tutto ciò che serve per le videoconferenze, inclusa una webcam HD, un microfono abilitato per Microsoft Cortana e altoparlanti stereo. In alternativa, è possibile collegare le cuffie tramite il Bluetooth del notebook o la presa combinata microfono/cuffie, offrendo una flessibilità di scelta.

In conclusione, il Dynabook Toshiba Satellite Pro è un notebook elegante, affidabile e dalle prestazioni elevate, che attualmente gode di uno sconto del 15% su Amazon. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 373,49 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

