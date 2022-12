Notebook Dell con i5 e SSD da 256GB al 69% in MENO (ricondizionato)

Grande offerta che trovi oggi su Amazon con cui poi portati a casa un portatile da 14 pollici FHD spettacolare con uno sconto pazzesco. Metti subito nel tuo carrello il notebook Dell a soli 349 euro, invece che 1,154,37 euro.

Si tratta di un portatile ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni perfette. È testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon ed è coperto dalla garanzia Amazon Renewed di un anno, per cui è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro un anno dal ricevimento, se non dovesse funzionare come previsto. Monta il potente processore Intel Core i5 con a supporto 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Inoltre se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Notebook Dell: ricondizionato come nuovo e spendi poco

Questo notebook non mostra segni di danni estetici e ha una batteria che supera l’80% di capacità rispetto a un prodotto nuovo. Possiede un SSD da 256GB che ti garantirà un’accensione super veloce e un’ottima archiviazione. Avrai inclusa la licenza di Windows 11 pro a 64 bit originale già installato. Inoltre, il regalo otterrai il pacchetto Office 2021 e un antivirus.

Possiede un ottimo display da 14 pollici FHD e tastiera retroilluminata. Pesa solo 1,8 g ed è perfetto per essere portato sempre con te. Possiede 3 porte USB, un ingresso VGA, porta LAN ingresso audio. Ovviamente la parte più interessante è il potentissimo processore Intel Core i5 con frequenza 2,60 GHz che ti garantirà ottime prestazioni.

Fai veloce perché un’offerta del genere durerà un soffio. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo notebook Dell a soli 349 euro, invece che 1,154,37 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.