Notebook Dell con i5 e 16 GB di RAM a 449€ su Amazon: è un vero affare (anche a rate)

Il Dell Inspiron 15 è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa il notebook da comprare a meno di 500 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, la versione con processore Intel Core i5-1235U e 16 GB di memoria RAM è ora disponibile al prezzo scontato di 449 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Dell Inspiron 15: è il best buy tra i portatili

Il Dell Inspiron 15 in offerta oggi è dotato dell’ottimo processore Intel Core i5-1235U affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. Il notebook può contare anche su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD oltre che sul sistema operativo Windows 11 e su di una tastiera italiana.

Si tratta di un laptop completo, con un rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso. Per chi ha bisogno di un notebook “tutto fare”, adatto allo studio e al lavoro oltre che all’utilizzo in mobilità, il modello di Dell rappresenta un vero e proprio affare, grazie al netto calo di prezzo registrato su Amazon.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Dell Inspiron 15 con un prezzo scontato di 449 euro con possibilità di pagare in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Il notebook è venduto e spedito direttamente da Amazon.