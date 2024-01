Notebook da gaming MSI da 699€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

I notebook da gaming sono, generalmente, molto costosi ma con quest’offerta Amazon è possibile acquistare un laptop con GPU dedicata in grado di garantire ottime prestazioni con una spesa ridotta. Il modello in offerta è MSI Thin GF63 che viene proposto al prezzo scontato di 699 euro nella variante con processore Intel Core i5-12450h e scheda video NVIDIA RTX 2050. Si tratta della versione No OS del notebook. Per la versione con Windows 11, invece, è previsto un prezzo di 749 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Notebook da gaming MSI Thin GF63: la soluzione giusta per chi ha un budget ridotto

Il notebook di MSI in offerta oggi su Amazon è dotato del processore Intel Core i5-12450h e della scheda video NVIDIA RTX 2050. Tra le specifiche troviamo anche 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. C’è anche una tastiera retroilluminata con layout italiano e tastierino numerico laterale.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare il notebook MSI Thin GF63 al prezzo scontato di 699 euro, per la versione No OS, oppure a 749 euro, per la versione con Windows 11. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

