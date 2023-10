Notebook da gaming in offerta a 729€ su Amazon ADESSO (anche in 12 rate)

HP Gaming Victus 15 è, sempre di più, il notebook da gaming economico da comprare. Il modello di casa HP, infatti, è acquistabile con un prezzo scontato di 729 euro grazie a questa nuova offerta Amazon che consente anche l’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Il notebook è dotato del processore Intel Core i5-12450H e della scheda video NVIDIA RTX 3050. Si tratta di un’ottima combinazione (non solo per il gaming) in questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

HP Gaming Victus 15: è il notebook da comprare per giocare spendendo poco

HP Gaming Victus 15 è un notebook da gaming molto interessante, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Il notebook ha una scheda tecnica completa ed è ideale per moltissimi utenti (non solo per videogiocatori). Tra le specifiche troviamo:

un processore Intel Core i5 12450H

16 GB di RAM

512 GB di SSD

una scheda video NVIDIA RTX 3050

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

il sistema operativo Windows 11

una tastiera retroilluminata, con layout italiano e tastierino numerico laterale

Dal punto di vista tecnico, quindi, il notebook non ha punti deboli, soprattutto considerando il prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HP Gaming Victus 15 al prezzo scontato di 729 euro. Il notebook in questione è acquistabile anche con pagamento in 12 rate mensili, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

